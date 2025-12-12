Под Аксаем запланировали ввод третьей очереди завода за 4 млрд рублей

До конца 2025 года в Аксайском районе Ростовской области планируют ввести третью очередь фабрики кормов для домашних животных. Об этом со ссылкой на донское министерство сельского хозяйства сообщает «Город N».
Издание при этом отмечает, что «ввод новой очереди, по некоторым данным, могут перенести на 2026 год». На предприятии должны открыть 120 рабочих мест.
Корма для животных в станице Грушевской Аксайского района начали выпускать в 2017 году. Вторую линию за 1 млрд рублей ввели в конце 2022 года.
