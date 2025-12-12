Как убрать ртуть из разбитого градусника? Понадобится маска, скотч и хлорка

Резкие перепады температур, высокая влажность, уменьшение количества солнечного света — все это снижает наш иммунитет, повышая риски заболевания. Помимо противовирусных и жаропонижающих препаратов, в зимней аптечке обязательно должен быть градусник. Несмотря на популярность электронных термометров, многие больше доверяют ртутным. Узнали у эксперта, что делать, если этот измерительный прибор случайно разбился.
По словам заведующей отделением коммунальной гигиены ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» Елены Зуй, ртуть при ударе разделяется на мелкие шарики, которые моментально раскатываются по помещению. Они с легкостью проникают в трещины полов, стен, мебели, под плинтуса и напольное покрытие. В первую очередь опасны их испарения, которые способны вызвать отравление организма.
— Если разбился градусник, нужно действовать максимально быстро и правильно. Сначала следует обезопасить себя. Чтобы вещество не соприкасалось с обнаженными участками рук, надеваем перчатки, на ноги — бахилы или полиэтиленовые пакеты, — советует врач-гигиенист. — Важно защитить и органы дыхания. На помощь придет ватно-марлевая повязка, смоченная водой или пропитанная раствором соды.
Плотно закрываем дверь комнаты, чтобы загрязненный воздух не проник в другие помещения, и открываем окна для проветривания. Затем приступаем к сбору шариков ртути. Для этого лучше всего использовать влажную щетку или кисточку.
— Крупные шарики сметаем на бумагу и ссыпаем в банку с холодной водой, лучше, конечно, с раствором марганцовки. Для сбора мелких подойдет и скотч. Их также помещаем в ту же емкость и плотно ее закрываем, — уточняет эксперт и дополняет: если нет под рукой банки, то подойдет обычный полиэтиленовый пакет. — После того как собрали все шарики ртути, следует провести влажную уборку помещения, в чем также поможет марганцовка, хлорная известь или же мыльно-содовый раствор.
После уборки не забываем проветривать помещение еще несколько дней. При этом следим за самочувствием себя и своих домочадцев: при слабости, тошноте нужно незамедлительно обратиться к врачу.
— Для подтверждения эффекта от проведенной уборки можно обратиться в центр гигиены и эпидемиологии, специалисты которого выедут на место и проведут контрольные измерения на наличие ртути в воздухе, — подчеркивает Елена Зуй.
При этом специалист отмечает, что собранную ртуть, как и треснувший градусник, необходимо сдать в МЧС.
— Ни в коем случае не выбрасывайте банку и разбившийся термометр, который содержит опасный металл, в мусорку или канализацию, где он может осесть и выделять вредные испарения, — поясняет врач-гигиенист. — Нельзя подметать ртуть веником, так как жесткие прутья еще больше размельчат и без того мелкие ядовитые шарики и разнесут их по всей квартире. Не лучший вариант и уборка пылесосом, который при работе нагреется и спровоцирует максимальное испарение ртути за считаные секунды.
К слову, одежду, в которой убирали помещение, и другие вещи, контактировавшие с металлом, следует запаковать в полиэтилен и передать в организацию, занимающуюся сбором токсичных отходов.
Что нельзя делать, если разбился градусник с ртутью:
брать ядовитые шарики голыми руками; подметать ртуть веником или собирать пылесосом; выбрасывать собранную ртуть в мусорку.
Марина ВАЛАХ, газета «7 дней».
