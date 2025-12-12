Современный и большой: новый магазин А1 открылся в ТРЦ «Червенский» в Минске

— Мы активно расширяемся по всей стране, ориентируясь на потребности клиентов. Наша цель — обеспечить максимальную доступность и комфорт услуг в каждом городе Беларуси. В магазинах А1 вы найдете все для связи, работы и досуга, — отметил на торжественном запуске новой торговой точки начальник управления продаж компании А1 Александр Кошелев. — Выбирайте и подключайте с помощью наших сотрудников любую услугу: от мобильной связи и интернета до развлекательных сервисов. А1 остается одним из крупнейших поставщиков техники на внутренний рынок, поэтому в ассортименте представлена в том числе и крупногабаритная бытовая техника. Все товары — с официальной гарантией. Приобрести их можно и в рассрочку до 24 месяцев.