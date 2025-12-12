Современный и большой: новый магазин А1 открылся в ТРЦ «Червенский» в Минске

Еще один магазин А1 приглашает всех за покупкой оборудования и подключением нужных услуг. Комфортное пространство расположено на первом этаже торгово-развлекательного центра «Червенский» по ул. Маяковского, 6.
В честь открытия компания А1 подготовила для первых покупателей приятные сюрпризы. Не упустите возможность приобрести смартфоны, компьютеры и мониторы со скидками до 510 рублей! А при покупке техники Dreame вы получите еще и дополнительный бонус — фен Dreame Hairdryer Gleam всего за 10 копеек!
Акция действует по промокоду A1SALE и только до 16 декабря.
Магазин А1 в ТРЦ «Червенский» предлагает посетителям все необходимое для комфортного пользования услугами связи, организации работы, быта и досуга. Высококвалифицированные сотрудники готовы помочь посетителям в решении любых вопросов, связанных с выбором и подключением услуг А1: мобильной связи, домашнего интернета, развлекательных сервисов.
— Мы активно расширяемся по всей стране, ориентируясь на потребности клиентов. Наша цель — обеспечить максимальную доступность и комфорт услуг в каждом городе Беларуси. В магазинах А1 вы найдете все для связи, работы и досуга, — отметил на торжественном запуске новой торговой точки начальник управления продаж компании А1 Александр Кошелев. — Выбирайте и подключайте с помощью наших сотрудников любую услугу: от мобильной связи и интернета до развлекательных сервисов. А1 остается одним из крупнейших поставщиков техники на внутренний рынок, поэтому в ассортименте представлена в том числе и крупногабаритная бытовая техника. Все товары — с официальной гарантией. Приобрести их можно и в рассрочку до 24 месяцев.
Помимо смартфонов и аксессуаров, в новом магазине можно подобрать любые устройства, которые делают нашу жизнь проще и интереснее: ноутбуки и планшеты, различные носимые гаджеты и аксессуары, телевизоры и многое другое. Представлены здесь и персональные компьютеры, мониторы, которые ранее можно было изучить только на сайте компании. Также найдется необходимая техника для уборки дома и приготовления пищи, для красоты и здоровья. В наличии и полный ассортимент оборудования для организации доступа в интернет и комфортного пользования другими сервисами, которые компания А1 оказывает своим абонентам.
Магазин А1 в ТРЦ «Червенский» работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
А1 — один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Это подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей. Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии «Номер один»: А1 стал «Мобильным оператором № 1» и «Интернет-оператором № 1» по итогам открытого онлайн-голосования 2025 года.
