Фирменный запах может скоро исчезнуть из минского метро

Авторы проекта о минском метро @minskmetro сообщили на своей странице в соцсетях*, что фирменный запах скоро исчезнет из подземки города.
Прежде всего на странице отметили, что тот самый запах в метро — это креозот, которым пропитывают деревянные шпалы. Эта получаемая из дегтя маслянистая жидкость с сильным запахом защищает шпалы от гниения и насекомых.
«Выделяет свой аромат в условиях тоннеля, а поезда, двигаясь, разносят его по станциям», — отметили в посте.
Правда, из-за работ по замене старых деревянных шпал на новые бетонные запах креозота постепенно исчезает. Особенно это заметно на новых линиях.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Treads, признана экстремистской и запрещена в России.
