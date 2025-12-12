Минчанин ударил двери магазина, чтобы выплеснуть эмоции: возбуждено уголовное дело

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске поймали 25-летнего жителя столицы, повредившего стеклопакет двери торгового объекта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, сообщение о том, что неизвестный мужчина повредил стеклопакет двери поступило на линию 102. Оперативники Советского РУВД столицы установили — хулиганские действия совершил 25-летний минчанин.
Со слов фигуранта, он гулял с подругой по городу в состоянии алкогольного опьянения. Минчанин приревновал спутницу и, чтобы выплеснуть эмоции, нанес удар по двери магазина.
Представители торгового объекта оценили ущерб в почти Br450, возмещать его будет фигурант. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. -0-