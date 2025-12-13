Форвард «Авангарда» Окулов поделился плюсами Омска

Форвард омского «Авангарда» Константин Окулов рассказал о плюсах Омска. В интервью для «Авангард ТВ» игрок отметил, что в городе нет пробок. По крайней мере, по сравнению с родным для него Новосибирском или Москвой.
Хоккеист также поделился, что считает Омск «зелёным», а ещё заявил, что местные жители — это очень приветливые люди.
«Приходишь в рестораны, магазины — народ приветливый, народ такой добрый. В Москве народ тоже добрый, но там темп жизни немного другой. Все куда-то бегут, торопятся, людям не до этого. Здесь люди пообщаться с тобой хотят, узнать тебя. Очень много людей подходят, узнают, фотографируются, желают удачи», — добавил Окулов.