Экс-главу администрации Новочеркасска оставили под стражей еще на два месяца

Экс-главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко оставили под стражей еще на два месяца. Меру пресечения продлили в Ленинском районном суде донской столицы, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Бывший чиновник пробудет в СИЗО до 13 февраля 2026 года включительно.
Напомним, Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
