Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу администрации Новочеркасска оставили под стражей еще на два месяца

Суд снова продлил меру пресечения для экс-главы администрации Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Экс-главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко оставили под стражей еще на два месяца. Меру пресечения продлили в Ленинском районном суде донской столицы, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Бывший чиновник пробудет в СИЗО до 13 февраля 2026 года включительно.

Напомним, Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.

Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.