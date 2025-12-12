Ричмонд
С учетом опыта. В Беларуси началась подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в 2027 году, подготовка в нему уже началась. Об этом рассказал министр МЧС Вадим Синявский на заседании Исполнительного комитета ОО «Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта», передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании были подведены итоги деятельности федерации за 2025 год, его участники также обсудили задачи на 2026 год, утвердили национальные рекорды и проанализировали выступления сборных на мировых первенствах.

Одной из ключевых тем заседания стала подготовка к принятию чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в 2027 году в Беларуси — масштабного события, которое станет важной вехой в развитии отрасли и укреплении международного авторитета страны.

«В 2004 году в Минске проходил чемпионат по пожарно-спасательному спорту, в 2015 и 2022 мы провели чемпионаты мира среди молодежи. Поэтому с учетом опыта проведения международных спортивных соревнований мы его планируем провести на самом высоком уровне, так нам определяет и глава государства. Мы обеспечим должную подготовку команд для участия в проведении домашнего чемпионата мира, для этого есть все условия и составы национальных сборных, юношеские составы», — рассказал министр.

Он также отметил, что предстоит решить вопросы, связанные с корректировкой составов команд, тренерских составов, проработать вопросы медицинского обеспечения и другие.

«Нужно решать все задачи поэтапно. Если это будет сделано, никаких сомнений, что мы и организуем, и выступим достойно, не возникнет, а наших болельщиков порадуем хорошим выступлением», — подчеркнул он.

Это событие рассматривается как важная веха в развитии спорта, укреплении международного сотрудничества и подтверждении высокого уровня доверия к стране как организатору крупных соревнований. -0-