С учетом опыта. В Беларуси началась подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

«В 2004 году в Минске проходил чемпионат по пожарно-спасательному спорту, в 2015 и 2022 мы провели чемпионаты мира среди молодежи. Поэтому с учетом опыта проведения международных спортивных соревнований мы его планируем провести на самом высоком уровне, так нам определяет и глава государства. Мы обеспечим должную подготовку команд для участия в проведении домашнего чемпионата мира, для этого есть все условия и составы национальных сборных, юношеские составы», — рассказал министр.