Премьера белорусского фильма «Черный замок» прошла в Ханое

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханойском университете при поддержке посольства Беларуси во Вьетнаме состоялся премьерный показ снятого киностудией «Беларусьфильм» в 2024 году художественного фильма «Черный замок». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение во Вьетнаме.
Кинематографическое мероприятие было посвящено 95-летию классика современной белорусской литературы Владимира Короткевича. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков подчеркнул значимый вклад Владимира Короткевича в развитие национальной литературы, отметил популярность его произведений в Беларуси и в мире, в том числе во Вьетнаме, благодаря переводу повести «Дикая охота короля Стаха» на вьетнамский язык. Он обратил внимание на важную роль кино в продвижении белорусской истории, традиций и культуры за рубежом, расширении культурных связей между странами.
Премьера собрала более 150 представителей вьетнамской общественности, дипломатических кругов, преподавателей и студентов университета.
В тот же день Владимир Боровиков провел встречу с ректором Ханойского университета Нгуен Ван Чао. Они обсудили перспективы развития сотрудничества, налаживания прямых связей с белорусскими вузами, среди которых Белорусский государственный университет иностранных языков. В библиотеку вьетнамского вуза было передано 40 экземпляров сборника стихов народного поэта Беларуси Янки Купалы на вьетнамском языке. -0-