Премьера белорусского фильма «Черный замок» прошла в Ханое

Кинематографическое мероприятие было посвящено 95-летию классика современной белорусской литературы Владимира Короткевича. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков подчеркнул значимый вклад Владимира Короткевича в развитие национальной литературы, отметил популярность его произведений в Беларуси и в мире, в том числе во Вьетнаме, благодаря переводу повести «Дикая охота короля Стаха» на вьетнамский язык. Он обратил внимание на важную роль кино в продвижении белорусской истории, традиций и культуры за рубежом, расширении культурных связей между странами.