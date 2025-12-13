Участок улицы Громова в Новосинеглазово закроют для движения на три дня

Администрация Челябинска информирует об очередном временном ограничении движения в городе. Для проведения срочных аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях с 9:00 13 декабря до 21:00 15 декабря будет полностью перекрыто движение в районе дома № 3Б на улице Громова в поселке Новосинеглазово.