Участок улицы Громова в Новосинеглазово закроют для движения на три дня

Мэрия Челябинска предупредила о новых ограничениях для автомобилистов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Челябинска информирует об очередном временном ограничении движения в городе. Для проведения срочных аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях с 9:00 13 декабря до 21:00 15 декабря будет полностью перекрыто движение в районе дома № 3Б на улице Громова в поселке Новосинеглазово.

Для минимизации неудобств городскими службами разработаны схемы объезда:

Вариант 1: ул. Громова — ул. Односторонняя — ул. Плановая — ул. Заводская — ул. Челябинская.

Вариант 2: ул. Громова — ул. Пугачева — ул. Восьмого Марта — ул. Челябинская.

Мэрия обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршруты, учитывать изменения в дорожной обстановке и обязательно следовать указаниям временных дорожных знаков, которые будут установлены в зоне проведения работ.