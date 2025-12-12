В Ленинградской области могут ограничить связь в новогодние праздники

Ограничения на работу связи могут ввести на территории Ленинградской области в новогодние праздники. Об этом в пятницу, 12 декабря, рассказал глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Причиной ввода подобных мер Дрозденко назвал многочисленные провокации, атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и попытки «кибер-вмешательства» в работу инфраструктуры.
— Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX, перенастроить уведомления мобильных приложений, — уточнил он в публикации.
Губернатор добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности с учетом геополитического расположения региона.
Последний раз жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщали о перебоях в работе интернета 11 декабря.
В тот же день глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что из-за угрозы атак украинских беспилотников в регионе временно ограничили доступ к мобильному интернету.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ряде российских регионов периодически отключают мобильный интернет в рамках борьбы с украинскими дронами.