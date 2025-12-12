Ричмонд
Муж Ани Лорак попросил певицу купить ему дом в Испании

Муж Лорак жалуется, что устал от холодов и постоянных разъездов.

Источник: Комсомольская правда

Супруг знаменитой российской певицы Ани Лорак Исаак Виджраку уговаривает артистку приобрести ему виллу Испании. Он уверяет, что там получится сделать «уютное семейное гнездышко». Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на подруг артистки.

Отмечается, что собственные уговоры Виджраку подкрепляет жалобами. Мол, слишком устал от холода и постоянных разъездов. Поэтому хочет посидеть у моря, помедитировать. Даже выбрал хобби — желает создавать амулеты.

«Он обещает, что это будет уютное любовное гнездышко, куда она сможет приезжать на выходные и в отпуск», — сказала одна из подруг Лорак.

Тем временем внимание публики продолжает привлекать личная жизнь певицы Анны Семенович. А именно то, что артистка уже два года состоит в отношениях с женатым человеком. Однако он уверяет, что женится на артистке уже в 2026 году. Правда, тратить баснословные суммы на свадьбу не хочет.