Певец Николай Носков отменил концерты из-за плохого самочувствия

Заслуженный артист России, певец Николай Носков отменил часть своих концертов в этом году, а некоторые перенес на следующий год из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организатора выступлений музыканта Александра Качана.
«В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены», — сказал он.
По словам собеседника агентства, такое решение было принято по причине самочувствия Носкова. Концерты состоятся в 2026 году, если позволит здоровье певца, уточнил Качан.
Как писал сайт KP.RU, в мае 2024 года Николай Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации в медицинское учреждение. У исполнителя наблюдалась повышенная температура и возникали другие осложнения из-за сниженного иммунитета.
Напомним, в 2017 году музыкант перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Врачи диагностировали у артиста ишемический спинальный инсульт. Какое-то время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.