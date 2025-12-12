Ричмонд
Певец Николай Носков отменил концерты из-за плохого самочувствия

Концерты Носкова на 2025 год отменены или перенесены на следующий год по состоянию здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России, певец Николай Носков отменил часть своих концертов в этом году, а некоторые перенес на следующий год из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организатора выступлений музыканта Александра Качана.

«В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены», — сказал он.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято по причине самочувствия Носкова. Концерты состоятся в 2026 году, если позволит здоровье певца, уточнил Качан.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2024 года Николай Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации в медицинское учреждение. У исполнителя наблюдалась повышенная температура и возникали другие осложнения из-за сниженного иммунитета.

Напомним, в 2017 году музыкант перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Врачи диагностировали у артиста ишемический спинальный инсульт. Какое-то время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.