«Автоваз» планирует отозвать более 33 тысяч машин Lada Granta

Компания «Автоваз» в ближайшее время отзовет 33 450 автомобилей Lada Granta, проданных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Росстандарте.
— В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, — уточнили в пресс-службе.
В организации добавили, что специалисты проведут замену узла машины, если это будет необходимо. Представители «Автоваза» проинформируют владельцев, подпадающих под отзывную программу, передает ТАСС.
Представитель китайского автопроизводителя Geely на российском рынке, компания «Джили-Моторс», также отзовет 17,7 тысячи машин Emgrand из-за возможных проблем с деформацией топливного бака.
А представительство южнокорейского автоконцерна Kia отзывает в России 55,3 тысячи автомобилей в связи с риском короткого замыкания.
Похожая ситуация произошла и с компанией Airbus. Организация в срочном порядке отзывает около шести тысяч самолетов модели A320 из-за проблем в области программного обеспечения (ПО).