Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продали на аукционе

Рукопись песни советского музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе раньше запланированной даты аукциона — торги должны были состояться 18 декабря. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил директор Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. Начальная цена листа с текстом составила один миллион рублей, но точная сумма продажи неизвестна.

Рукопись песни советского музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе раньше запланированной даты аукциона — торги должны были состояться 18 декабря. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил директор Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. Начальная цена листа с текстом составила один миллион рублей, но точная сумма продажи неизвестна.

— Досрочный выкуп на аукционном рынке, как в России, так и за рубежом, явление достаточно редкое. Но когда появляется покупатель с выраженным интересом к конкретному лоту и он готов предложить цену, от которой не могут отказаться ни продавец, ни аукционный дом, стороны, как правило, приходят к соглашению, — пояснил глава дома.

Бурмистров добавил, что интерес к лоту у покупателей был крайне высоким. Рукопись написана на тетрадном листе бумаги и содержит подпись журналиста и автора статей по истории русского рока Нины Барановской. На документе также указана дата написания текста песни — 7 июня 1986 года, передает ТАСС.

27 октября 2024 года рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро (7,19 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Изначально «квадратноголового человечка», нарисованного исполнителем с помощью фломастеров, выставили на торги за 15 тысяч евро (1,40 миллиона рублей — прим. «ВМ»).