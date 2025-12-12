Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продали на аукционе

— Досрочный выкуп на аукционном рынке, как в России, так и за рубежом, явление достаточно редкое. Но когда появляется покупатель с выраженным интересом к конкретному лоту и он готов предложить цену, от которой не могут отказаться ни продавец, ни аукционный дом, стороны, как правило, приходят к соглашению, — пояснил глава дома.