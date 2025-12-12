Прошли огневым валом: офицер рассказал, как освободили Северск

Тактика ведения боевых действий ВС РФ постоянно меняется, уже известные, отработанные приемы адаптируются с учетом современного вооружения отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Если смотреть по Северску, который освободили, то там было применение огневого вала. Эта тактика использовалась еще во время Великой Отечественной войны, особенно после Курской битвы. Если тогда применялась только артиллерия, то сейчас это и дроны, и корректируемые бомбы, которые сбрасывает авиация на противника», — объяснил он.
После ударов артиллерии, дронов и авиации территорию зачищают небольшие штурмовые группы, которые также получают поддержку с воздуха.
«Тут важна ювелирная работа наводчиков, операторов дронов, чтобы не зацепить своих», — подчеркнул эксперт.
Накануне стало известно о том, что российские войска взяли Северск под полный контроль.