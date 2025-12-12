Прошли огневым валом: офицер рассказал, как освободили Северск

«Если смотреть по Северску, который освободили, то там было применение огневого вала. Эта тактика использовалась еще во время Великой Отечественной войны, особенно после Курской битвы. Если тогда применялась только артиллерия, то сейчас это и дроны, и корректируемые бомбы, которые сбрасывает авиация на противника», — объяснил он.