В Беларуси 4,5 тыс. семей усыновителей воспитывают более 7,1 тыс. детей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 4,5 тыс. семей усыновителей воспитываются более 7,1 тыс. детей. Об этом журналистам сообщила консультант управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Войтехович, передает корреспондент БЕЛТА.
Национальное усыновление в Беларуси — приоритетная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Более 85% тех детей-сирот, что выявляются ежегодно, устраиваются на воспитание в замещающие семьи. Минобразования принимает меры по активизации в стране семейного устройства детей-сирот. Особое внимание уделяется вопросу семейного устройства детей-инвалидов и детей, имеющих особенности психофизического развития. В настоящее время 4,5 тыс. семей усыновителей воспитывают более 7,1 тыс. детей. Ежегодно кандидатами в усыновители желают стать около 400 человек. Более 300 детей ежегодно передаются на усыновление в семьи белорусов», — рассказала Елена Войтехович.
В настоящий момент в Беларуси в более чем 5,9 тыс. опекунских семей воспитываются более 7,8 тыс. детей, в более чем 1,2 тыс. приемных семей — более 2,2 тыс. детей, в 285 детских домах семейного типа проживают более 1,9 тыс. детей, в пяти детских деревнях и детском городке — 384 ребенка.
«Замещающие родители нацелены на важность работы по восстановлению детско-родительских отношений и возврат детей в родные семьи. В 2024 году таких детей было более 250. Увеличивается и количество детей из замещающих семей, которые передаются на усыновление, — на протяжении двух лет удельный вес составляет не менее 59%», — проинформировала представитель Минобразования.
Она отметила, что в стране законодательством установлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Предусмотрены гарантии права таких детей на гособеспечение, включающее ежемесячные выплаты на их содержание опекунам, а также выплаты обучающимся колледжей и вузов, гарантии права на образование, труд и занятость, а также права на жилье. Дополнительно установлены правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе очками (изменения вступают в силу в январе 2026 года)», — добавила Елена Войтехович. -0-