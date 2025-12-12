В Беларуси 4,5 тыс. семей усыновителей воспитывают более 7,1 тыс. детей

Она отметила, что в стране законодательством установлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Предусмотрены гарантии права таких детей на гособеспечение, включающее ежемесячные выплаты на их содержание опекунам, а также выплаты обучающимся колледжей и вузов, гарантии права на образование, труд и занятость, а также права на жилье. Дополнительно установлены правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе очками (изменения вступают в силу в январе 2026 года)», — добавила Елена Войтехович. -0-