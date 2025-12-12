Посол в ФРГ Нечаев отверг обвинения в причастности России к кибератаке на DFS

12 декабря 2025 года посол Нечаев был приглашен в Министерство иностранных дел Германии. Там ему заявили протест из-за подозрений, что хакерская группа APT28 пыталась взломать службу управления воздушным движением, а другая группа, Storm 1516, распространяла ложную информацию, чтобы повлиять на выборы в парламент. Германия считает, что обе эти группы якобы связаны с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ.