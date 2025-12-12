Российский посол в Германии Сергей Нечаев категорически отверг обвинения ФРГ в адрес РФ. Германия обвинила российские власти в якобы кибератаке на службу управления воздушным движением DFS и в попытках повлиять на результаты выборов в парламент, которые прошли 23 февраля 2025 года. Об этом говорится в официальном комментарии российской дипломатической миссии.
«Посол России категорически отверг обвинения в причастности российских госструктур к указанным случаям и деятельности хакерских группировок в целом как бездоказательные, необоснованные и нелепые. Охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений», — заявили в посольстве РФ.
12 декабря 2025 года посол Нечаев был приглашен в Министерство иностранных дел Германии. Там ему заявили протест из-за подозрений, что хакерская группа APT28 пыталась взломать службу управления воздушным движением, а другая группа, Storm 1516, распространяла ложную информацию, чтобы повлиять на выборы в парламент. Германия считает, что обе эти группы якобы связаны с российскими спецслужбами, в частности с ГРУ.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России предупредил, что в ближайшее время страны Европы будут предпринимать даже самые абсурдные попытки сорвать мирные переговоры и контакты РФ и США.