Готовые смеси для выпечки могут быть опасны: вот что говорит биохимик

«Основу любой смеси составляет мука — пшеничная, кукурузная или их комбинация. С точки зрения биохимии рафинированная мука высшего сорта лишена большинства витаминов группы В, минералов и пищевых волокон. Второй обязательный компонент — сахар или его аналоги. Производители маскируют его под разными названиями», — пояснила эксперт.