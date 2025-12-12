Ричмонд
Готовые смеси для выпечки могут быть опасны: вот что говорит биохимик

Биохимик Дивинская: Сухие смеси для выпечки могут перегружать организм.

Источник: Комсомольская правда

Готовые смеси для выпечки давно завоевали полки магазинов. Они обещают быстрый результат: добавил жидкость и готово. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская дала ответ, полезны ли эти продукты. Об этом пишет aif.ru.

«Основу любой смеси составляет мука — пшеничная, кукурузная или их комбинация. С точки зрения биохимии рафинированная мука высшего сорта лишена большинства витаминов группы В, минералов и пищевых волокон. Второй обязательный компонент — сахар или его аналоги. Производители маскируют его под разными названиями», — пояснила эксперт.

Избыток таких ингредиентов может влиять на работу кишечника, повышать уровень «плохого» холестерина и создавать нагрузку на обмен веществ. Особенно осторожными нужно быть с трансжирами и искусственными ароматизаторами.

Регулярное употребление выпечки из таких смесей повышает риск метаболических нарушений и перегрузки организма. Дивинская посоветовала выбирать смеси с коротким составом и натуральными жирами, минимальным сахаром и клетчаткой, а еще лучше — готовить тесто самостоятельно.

Ранее технолог Наталья Фоменко предупредила россиян о рисках покупки выпечки с открытых витрин в супермаркетах. По ее словам, она может грозить отравлениями.