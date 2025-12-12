Эксперт Мясоедов: видео Зеленского у стелы Купянска могла создать нейросеть

«Вероятность, что можно сделать очень качественный фейк, который без профессиональных программ невозможно определить, достаточно высока в связи с тем, что много исходного материала. Человека в подобных же локациях можно найти в интернете без трудностей, соответственно, затем загрузить эти кадры в программу, дать ей какую-то задачу, написать ей техзадание, и получить на выходе уже контент преобразованный из старых материалов. Это вполне реализуемая задача», — объяснил он.