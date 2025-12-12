Ричмонд
Эксперт Мясоедов: видео Зеленского у стелы Купянска могла создать нейросеть

В Сети 12 декабря появились кадры с Зеленским на фоне стелы Купянска. Оценивая видео, эксперт Мясоедов отметил, что высока вероятность, что эти кадры могла создать нейросеть.

Источник: Аргументы и факты

Видео с Зеленским на фоне стелы в Купянске Харьковской области, которое распространили в Сети, могла создать нейросеть, отметил в разговоре с aif.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Вероятность, что можно сделать очень качественный фейк, который без профессиональных программ невозможно определить, достаточно высока в связи с тем, что много исходного материала. Человека в подобных же локациях можно найти в интернете без трудностей, соответственно, затем загрузить эти кадры в программу, дать ей какую-то задачу, написать ей техзадание, и получить на выходе уже контент преобразованный из старых материалов. Это вполне реализуемая задача», — объяснил он.

Видео с Зеленским на фоне стелы в Купянске Харьковской области также оценил военный историк и аналитик Евгений Норин. В своем Telegram-канале он сообщил, что эта стела находится на выезде из города, «за пределами территории, которую закрашивают как нашу».