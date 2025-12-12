Роскомнадзор заявил, что не ограничивает Telegram

Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Так в нем прокомментировали жалобы российских пользователей на работу приложения, которая, по их словам, стала медленнее, чем обычно.
— По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется, — передает Интерфакс.
30 октября в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Республики Крым. При этом ранее местный оператор «Волна» сообщил журналистам, что ведомство блокирует мессенджеры в регионе и этому решению обязаны следовать все операторы.
13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*. Тогда в ведомстве заявили, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие сейчас есть доступные альтернативы звонков в этих мессенджерах.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.