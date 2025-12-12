Роскомнадзор заявил, что не ограничивает Telegram

13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*. Тогда в ведомстве заявили, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие сейчас есть доступные альтернативы звонков в этих мессенджерах.