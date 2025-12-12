Европол предупредил о риске столкновений людей с роботами

По оценке ведомства, к 2035 году роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе. В домашних условиях персональные робот-ассистенты будут выполнять бытовые обязанности, обеспечивать компанию и поддерживать пожилых людей. В больницах же высокоточные машины на базе ИИ возьмут на себя широкий спектр задач — от хирургии и диагностики до помощи в передвижении пациентов.