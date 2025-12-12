Врач Кутузова объяснила, почему детям зимой тяжелее дышать

По словам врача, холодное время года создает несколько негативных факторов для детской дыхательной системы. Сухой воздух в отапливаемых помещениях снижает защиту слизистой оболочки, делая ее более рыхлой и усиливая заложенность носа. Это заставляет ребенка дышать ртом, что увеличивает нагрузку на аденоиды и может провоцировать храп и остановки дыхания во сне. Кроме того, зимний рост ОРВИ приводит к длительным воспалениям, вызывающим увеличение аденоидной ткани и риск осложнений, включая нарушения слуха.