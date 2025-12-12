Врач Кутузова объяснила, почему детям зимой тяжелее дышать

Зимой у детей значительно учащаются обращения к ЛОР-врачам из-за обострения проблем с аденоидами. О причинах сезонного ухудшения дыхания и профилактических мерах РИАМО рассказала оториноларинголог Анна Кутузова.
По словам врача, холодное время года создает несколько негативных факторов для детской дыхательной системы. Сухой воздух в отапливаемых помещениях снижает защиту слизистой оболочки, делая ее более рыхлой и усиливая заложенность носа. Это заставляет ребенка дышать ртом, что увеличивает нагрузку на аденоиды и может провоцировать храп и остановки дыхания во сне. Кроме того, зимний рост ОРВИ приводит к длительным воспалениям, вызывающим увеличение аденоидной ткани и риск осложнений, включая нарушения слуха.
Для профилактики специалист рекомендует поддерживать в квартире влажность не ниже 45−50% и температуру около 20−21 градуса. Важно своевременно лечить респираторные инфекции и обратиться к врачу, если насморк или заложенность носа длятся более 10 дней. Полезным может быть регулярное орошение слизистой носа солевыми растворами для увлажнения и очищения. При появлении храпа, остановок дыхания во сне или стойкого нарушения носового дыхания необходима консультация специалиста для возможного медикаментозного лечения.
