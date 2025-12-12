Роскомнадзор заявил, что новых ограничений к Telegram не применяется

К популярному среди россиян мессенджеру Telegram на данный момент никакие новые ограничения не применяются. Об этом заявили в Роскомнадзоре. Слова представителя ведомства передает РИА Новости.
На тему Telegram в РКН высказались в пятницу, 12 декабря. Тогда неназванный представитель ведомства в беседе с РИАН подчеркнул, что сейчас поводов для беспокойства у россиян нет. Ограничивать работу мессенджера никто не пытается.
«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — сказали в Роскомнадзоре.
Напомним, еще недавно мессенджер Telegram сталкивался со сбоями. Один из таковых случился в четверг, 11 декабря. Тогда пользователи пожаловались на невозможность войти в аккаунты, а также плохую загрузку медиа.