Архаичный и неповторимый. Как сохраняют аутентичность неглюбского строя в Ветковском районе

«Неглюбка меня приняла во всех смыслах. Здесь и люди добродушные, и ткачество освоила с нуля. Раньше я даже станка такого не видела. Да, у меня на малой родине тоже есть тканые изделия, но они совершенно не такие. Когда я сюда приехала, Неглюбка была словно фабрикой ткачества: в каждом доме — по станку. После окончания цикла сельскохозяйственных работ долгими зимними вечерами женщины ткали разные изделия. Изначально, в более ранние периоды, женщины ткали одежду, чтобы одеть свою семью, а уже позже — предметы для украшения дома. Это были и постилки, и рушники, салфетки, скатерти», — с улыбкой отмечает мастер. Более того, это ремесло полюбила душой и дочь Людмилы, которая продолжает традиции неглюбского ткачества в Гомеле.