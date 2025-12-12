Архаичный и неповторимый. Как сохраняют аутентичность неглюбского строя в Ветковском районе

Гордый стан, яркий многослойный комплект, но главное — характер и сакральный смысл образа. «Этот вариант неглюбского строя — для женщины в самом расцвете», — приветливо улыбается руководитель кружка по ткачеству из Неглюбки Татьяна Суглоб, облаченная в насыщенный триколорный наряд, отражающий душу местных жителей. В местном центре ткачества всегда тепло встречают гостей. И такой костюм, как и рушники местных мастериц, считается визитной карточкой этого населенного пункта, о котором известно далеко за пределами нашей страны. В этом месте гармонично соединяются история и современность. Именно здесь потомственные мастера переплетают нити прошлого и настоящего, составляя на будущее узор самой жизни. На днях Неглюбская текстильная традиция Ветковского района внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Корреспонденты БЕЛТА посетили этот удивительный уголок региона, познакомились с носителями аутентичной традиции и приоткрыли секреты неглюбского строя.
Полотно самой жизни.
Этот уголок в Ветковском районе Гомельской области всегда считался особенным. Местные жители славились своим мастерством. Особенно таланты неглюбчан проявились в ткачестве. Ремесло, которое зарождалось как потребность в обеспечении быта и создании домашнего уюта, переросло в национальную культурную ценность.
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО) в ходе 20-й сессии в Нью-Дели 9 декабря принял решение о включении элемента нематериального культурного наследия «Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области» в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране ЮНЕСКО.
Особую известность приобрели неглюбские рушники, отличающиеся сложной полихромной гаммой (до 25 оттенков) и богатым орнаментальным наследием, насчитывающим более 120 узоров, часть из которых имеет тысячелетнюю традицию. Также интересен самобытный строй — комплект традиционной одежды, в котором зашифрованы жизненные коды.
Неглюбка — только по любви.
Неглюбское ткачество — уникальное явление белорусской народной культуры, сохранившее архаичные черты и сложную символику. Сформировавшаяся в XVII веке традиция охватывает создание рушников, предметов одежды и интерьера с использованием самобытных техник ткачества и вышивки. Она жива и развивается и сегодня. Ее эпицентром долгие годы остается Неглюбский сельский центр ткачества, где царит по-домашнему уютная атмосфера. Скромное по меркам современности помещение хранит богатства, которые невозможно перевести в денежный эквивалент.
Творческим и организационным процессом здесь занимается Людмила Ковалева. Тайнопись неглюбского ткачества уроженка Брагинского района постигала непосредственно от мастеров-носителей. Сюда она переехала более 40 лет назад, здесь построила свое семейное счастье, укрепила корни.
«Неглюбка меня приняла во всех смыслах. Здесь и люди добродушные, и ткачество освоила с нуля. Раньше я даже станка такого не видела. Да, у меня на малой родине тоже есть тканые изделия, но они совершенно не такие. Когда я сюда приехала, Неглюбка была словно фабрикой ткачества: в каждом доме — по станку. После окончания цикла сельскохозяйственных работ долгими зимними вечерами женщины ткали разные изделия. Изначально, в более ранние периоды, женщины ткали одежду, чтобы одеть свою семью, а уже позже — предметы для украшения дома. Это были и постилки, и рушники, салфетки, скатерти», — с улыбкой отмечает мастер. Более того, это ремесло полюбила душой и дочь Людмилы, которая продолжает традиции неглюбского ткачества в Гомеле.
С восхищением Людмила Ковалева вспоминает тот период, когда в Неглюбку приезжали из России и других стран ценители старины и аутентичности. «Наши старшие мастерицы облачались в наряды и встречали гостей, рассказывали о традициях, пели песни», — рассказывает она.
Всю красоту неглюбского строя демонстрируют местные женщины, мастерицы-кудесницы и руководители кружков ткачества Татьяна Суглоб и Елена Демчихина. Каждая из них еще девчонкой освоила неглюбскую технику ткачества. Сегодня они обучают мастерству своих детей и внучат, а также ребят из местной школы. В каждой из этих прекрасных неглюбчанок — просто кладезь ценных знаний, жизненных историй и технических секретов ткачества.
Уникальность техники.
Потомственный мастер Татьяна Суглоб с любовью рассказывает о своем деле жизни. «Из самого раннего детства сохранились воспоминания, как мама ткала рушники для украшения дома — два цветных и два черно-белых. Помню силуэт станка, я стояла рядом, смотрела. Именно насмотренность — первый шаг для погружения в ремесло. Уже когда подросла, в школьные годы помогала и постилки ткать. А в старших классах у нас был кружок ткачества, мы все ходили, нет — даже бежали. В кабинете стояли четыре станка, и мы спешили поскорее занять один из них. Начинали с легкого — с салфеток, потом посложнее — рушники», — вспоминает Татьяна Суглоб.
Мастерица рассказывает об устройстве станка, в деталях разъясняя значение каждого элемента. В центре ткачества несколько таких масштабных деревянных конструкций, некоторые из них содержат еще части довоенного периода.
Ткацкий станок — тренажер для ума, рук, ног и фантазии. В работе задействовано все. «Полет фантазии не ограничен. Иногда прямо в процессе рождаются новые идеи. Порой в одном рушнике может быть до 20 оттенков. Когда приступаешь к работе, начинаешь ткать, не знаешь, что получится в конечном итоге. Все это обеспечивает неповторимость каждого изделия», — говорит она.
Процесс увлекательный и кропотливый, но должен идти от души, уверена Татьяна. Нужны собранность, усидчивость и концентрация внимания. Ошибки на полотне не катастрофичны, но чреваты потерей времени. Ткать быстрее, чем растыкать, говорит мастер. «Уникальность неглюбской техники заключается в том, что ткачество ведется с изнаночной стороны. Мы видим лицевую часть готового изделия, только когда его завершаем и переворачиваем», — объясняет Татьяна Суглоб.
И сегодня неглюбские рушники востребованы. Чаще всего их заказывают для свадеб, сватовства — рушниками обвязывают руки молодых, оборачивают икону для благословения, повязывают на сватов, расстилают перед новобрачными на полу. Длина варьируется от 1,5 м, к примеру для подачи хлеба-соли, и до 4,5 м.
На работу над таким изделием может уходить несколько дней, а порой недель или месяцев. «Если узор незамысловатый, то полутораметровый рушник можем соткать за два полных рабочих дня. Затем еще добавляется бахрома. В целом процесс зависит от сложности узора и величины изделия. У нас в Неглюбке была известная мастерица Валентина Халюкова: сама маленькая такая, а рушники ткала большущие, узоры очень сложные. Такая душа широкая и фантазия», — уточняет Татьяна Суглоб.
Мастерство по генам.
У руководителя кружка ткачества Елены Демчихиной также судьба с самого детства «соткана» неглюбской нитью. «Меня как самую младшую из сестер мама сначала за станок не пускала. Поручала более легкие работы — намотать нитки на сукало. Но уже в школе на уроках труда и в кружке юных ткачих мы постигали это мастерство. На четыре станка — 15 девчат, всегда старались побыстрее занять место», — делится своей историей женщина. После школы освоила специальность «портной женского платья» в гомельском училище. Затем вернулась ткать на фабрику в родную Неглюбку.
Волей судьбы пришлось на время оставить эту работу, однако станок всегда был дома в зоне видимости. Поэтому периодически в свободное время возвращалась к нему. Сейчас вернулась к исконному ремеслу и обучает этому детей. Мастер уверена, что и в век гаджетов и технологий детям не менее интересно ткачество. «Есть способные девчонки и мальчишки», — отмечает она.
Процесс ткачества для женщины сродни медитации. «Если совсем плохое настроение, не стоит садиться за станок и браться за работу. Но вместе с тем включаешься в процесс, ткачество позволяет отвлечься от повседневного, каких-то проблем, вопросов. Иногда можно и молитву про себя прочесть, но только не в момент закладки узоров», — делится Елена Демчихина.
Есть у мастерицы любимые узоры и цвета. «Не могу объяснить почему — просто нравятся мне. Есть узорчики — “восьмирожки”, “медведи” и другие — идут просто от души. Есть у каждой ткачихи своя техника, как фирменный стиль, как почерк. Даже если будем по одному узору ткать, по одной схеме — все равно изделия будут отличаться. Что и говорить, даже я сама никогда двух одинаковых рушников не сделаю», — смеется она. А любимая цветовая палитра — традиционная для Неглюбки классика — красный, белый и черный. Опытная ткачиха убеждена, что этот триколор выглядит особенно нарядно, парадно и торжественно.
Секреты убранства истинной неглюбчанки.
Татьяна Суглоб и Елена Демчихина всегда с удовольствием примеряют наряды исконно неглюбского строя и разъясняют каждую деталь и элемент женского костюма. Его функционал продуман до мелочей.
Максимально полный строй собран в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова. К слову, младший научный сотрудник музея Николай Асмоловский глубоко погружен в историю неглюбской ткаческой традиции, причем настолько, что сам освоил уникальную технику. По его мнению, очень интересен весь гарнитур одежды. Однако основу комплектов можно изучить и на костюмах в центре ткачества, где небольшое дефиле устроили и для корреспондентов.
Самый нижний слой — рубаха с вытканным в красном цвете орнаментом на рукавах. Причем по этим элементам можно было прочесть возраст и статус женщины. Так, у самых младших рукава были практически белые, без узоров, а с возрастом орнамент становился все более выразительным и выраженным. Затем, к закату жизни, снова появлялось больше белого.
«Неглюбский строй достаточно уникален. Он живой и “надзённы”, начиная с рубахи. Богатая рубаха начинается от горла и ниспадает до стоп. К примеру, когда рукав “паўсямiсты”, то есть красный узор на всем рукаве, значит, девушка уже замужем. С годами красного на рукавах будет становиться все меньше. Ближе к старости или когда все дети создали свои семьи и ушли из родительского дома, женщина облачается в бельевую рубаху, которую ей дарят невестки. А свекровь в ответ дарит праздничный головной убор — намитку. Это традиционный белорусский и восточнославянский женский головной убор полотенчатого типа, который считался символом замужней женщины. Намитка представляла белое полотно с ткаными узорами, которое особым образом повязывалось», — помогают создать образ неглюбчанки в музее.
Поверх рубахи особым образом повязывали паневу. Это достаточно яркие тканые элементы, которые закрепляли спереди и сзади. Одна из частей подворачивалась ковшом, образуя своего рода карман чуть ниже спины. Такая геометрия креплений не сковывала движения и подчеркивала статность и формы женского силуэта.
«А получившийся карман сзади — для семечек или яблок», — заливаются задорным смехом мастерицы, добавляя: «Так шутили и наши старожилы».
«Да, визуально это позволяет подчеркнуть черты и линии силуэта. Облачаясь в этот праздничный наряд, неглюбчанка сразу преображается. Из домашней хозяюшки становится важной и статной», — разъясняет Николай Асмоловский.
Далее — черный фартук. С одной стороны, это функционально, с другой стороны — создается дизайнерский прием игры цвета. На фоне черной ткани остальные части убранства визуально начинают играть по-особому. Так традиционная палитра реализуется и в строе.
«Сверху еще один элемент — “запина”. Она может быть в виде “голубовика”, такой верхний фартушок. Голубовиком его называли из-за сине-голубого цвета шерсти, из которой его создавали. Также есть разные вариации украшения этого элемента», — рассказывает Николай Асмоловский.
Также местные красавицы повязывали пояс. «Неглюбский традиционный пояс — спренг. На концах для пышности навязывали небольшие клубочки. Завязанный особым образом пояс гармонично объединял верх и низ. Кроме того, эти элементы, перекрученные в несколько слоев, служили элементарно и для согревания поясницы», — уточняют в музее.
Одна из наиболее характерных черт для неглюбского строя — «горлячка». Это аналог современных чокеров из бисера. «Да, в то время бисер был достаточно дорогой, поэтому такие украшения никогда не были широкими. Его можно было приобрести у старообрядцев. Важно отметить, что цветовая гамма также традиционная. И узоры нередко повторяют тканые орнаменты», — рассказывает младший научный сотрудник.
Еще один обязательный элемент в образе неглюбчанки — «бутели». По сути — бусы. Эти украшения из блестящих и переливающихся на свету стеклянных шариков имели двойной функционал. Во-первых, это необычайно красиво, во-вторых, служит защитой от сглаза. Украшение, напоминающее несколько рядов бус, точнее — отсвет от них, сразу бросается в глаза. «Считалось, что “бутели” словно отзеркаливают нехорошие мысли и взгляды», — подчеркивают в музее.
Дополняли образ пушки-сережки. Пушками они назывались из-за материала, из которого их мастерили. Для создания таких серег связывали шариками-помпончиками самые мягкие перышки гусей.
У шеи ворот рубахи повязывали шелковой ленточкой. Это одновременно и альтернатива пуговицам, которых тогда практически не было, плюс ленты позволяли создать дополнительный объем. Неглюбчанки часто носили хлестовки — широкие атласные ленты с крестом.
А вот мужских строев было очень мало. «И среди них чаще встречалась вышивка на рубахах. Достаточно быстро эти рубахи заменились так называемыми шахтерками, или гуцулками, которые вошли в моду в XX веке. Особенно популярными они были в шахтерском регионе Донецкого бассейна, куда на заработки нередко ездили мужчины, в том числе из Неглюбки. Постепенно все больше в обиход входил городской стиль. Именно мужчины и приносили модные веяния из города. В шутку их называли “валацугами”, — поясняет научный сотрудник.
Ниточка вьется, или Новое поколение неглюбских мастеров.
В какой-то момент мастерская наполняется детскими голосами. Один за другим в центр неглюбского ткачества забегают четвероклассники.
Карина Баймендинова сразу занимает место за огромным станком, рядом с которым кажется малышкой-дюймовочкой.
Девочка мгновенно сконцентрировалась и стала выполнять задания руководителя кружка, которая доверила юной ткачихе продолжать свою работу. Маленькие ножки в лакированных туфельках умело перемещаются, нажимая на педали станка. Параллельно работают и руки.
Девочка приехала из Казахстана и с удовольствием изучает белорусское ремесло. Раньше здесь занималась ее старшая сестра, теперь настала и ее очередь. «Мне здесь все нравится. Очень люблю желтый, розовый, зеленый», — делится она своими предпочтениями. «Очень жизнерадостные цвета, это уже современный неглюбский стиль», — улыбается Татьяна Суглоб.
А Влад Езерский из четвертого класса спешит в очередной раз примерить что-то из неглюбского строя. Школьник буквально расцветает от комплиментов взрослых. И сам молодой человек успешно осваивает ткацкий станок. Его привела в кружок старшая сестра. Стал заниматься, как только ноги начали доставать до педалей. За работой неуемный живчик превращается в собранного и серьезного парня. «Поначалу было сложно, иногда и нитки неровно прибивал. Мечтаю доткать еще наш красно-зеленый флаг. Очень нравилось создавать узор “елочка” на полотенце. Домой выткал салфетки, всем понравились», — делится своим опытом начинающий ткач.
Его одноклассница Виктория Капля, как говорят мастера, достаточно хорошо освоила мастерство для своих юных лет. У нее этот навык буквально на генном уровне, практически сразу со всем разобралась. Ранее очень хорошо ткала ее бабушка.
«Люблю черный, белый и красный цвета — это классика. Делала салфетки для мамы, а для своей младшей сестры выткала огромное одеяло. Ей понравилось. У нее скоро день рождения, поэтому хочу сделать еще подарочек. Еще хочу научиться вязать», — не готова останавливаться в развитии юная рукодельница.
Сегодня Вика поработала маленькой моделью, примерила рубаху и головной убор с разноцветными ленточками неглюбского строя. Любуясь перед зеркалом, также получила немало комплиментов. «Наверное, и моя бабушка такой костюм носила. А меня как-то даже лялей назвали, когда я наряд примеряла», — смеется девочка.
«Видите, какая у нас тут обстановка. Хорошо, что наш центр при школе располагается, дети здесь практически живут, забегают даже на переменах. Никто не принуждает их заниматься ткачеством. Здесь все по желанию, фактически играя, осваивают дети нашу традицию», — отмечает Людмила Ковалева.
Впрочем, магнитом манит ребят в центр творчества. Зов ген или увлеченность уникальной техникой — для мастеров не так важно. Главное, что нить ремесла не обрывается.
«Кросенцы» фестивалят.
Познакомиться ближе с этой уникальной традицией в Неглюбку приезжают жители из разных регионов Беларуси и других стран. Благодаря этой технике на ветковской земле зародился еще один праздник.
«Фестиваль неглюбского ткачества “Кросенцы” — достаточно молодой в культурном календаре юго-восточного региона. Он проводится раз в два года и собирает много ценителей декоративно-прикладного творчества. Это очень красивый фестиваль. Мы организуем дефиле в неглюбских костюмах, в котором участвуют даже самые маленькие школьники. Каждый может увидеть уникальные неглюбские рушники. Не обходится и без мастер-классов по созданию рушников или салфеток. Приятно, что интерес к неглюбской традиции сохраняется», — рассказывает заведующий филиалом «Неглюбский сельский центр ткачества» Владимир Ковалев. В следующем году фестиваль вновь соберет ценителей рукоделия.
Судьба, закодированная в полотне.
«Кривули», «пауки», «яблонька», «елочка», «воробушек», «хресты», «кулачча», «крюки», «восьмироги» и др. — геометрические и растительные орнаменты несут в себе зашифрованные пожелания добра, любви, благополучия и здоровья.
Сакральный смысл имели и сами рушники. Эти тканые изделия сопровождали человека от рождения до упокоения.
Свое значение имеют и цвета на произведении тканого искусства. Порой неглюбчанки создавали новые слова для обозначения разных оттенков цветовой палитры. Все эти культурные коды изучают и разъясняют современные краеведы. Пожалуй, это повод для отдельного материала.
Так эта традиция, ставшая объектом историко-культурного наследия Беларуси, продолжает жить благодаря непрерывной преемственности. Из поколения в поколение передаются уникальные техники и символический язык народного искусства. Местные жители продолжают использовать традиционные текстильные изделия в повседневной жизни и содействуют распространению практик традиционного неглюбского ткачества. Особенно важно для мастеров, чтобы это семя и любовь к делу проросли в их детях, внуках и правнуках.
Для неглюбчан ткачество — это не просто работа или ремесло, это сама жизнь, которая продолжается в новых поколениях. Теперь эта традиция взята и под охрану как нематериальное культурное наследие. Полотно жизни нить за нитью прирастает узорами, смыслами, сакральностью.
