Спасательные службы перешли на усиленный режим работы в Ростовской области

В Ростовской области на усиленный режим работы перешли специалисты служб экстренного реагирования. Спасатели готовы оказывать помощь на дорогах при ухудшении погоды. Об этом сообщил директор донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин.
— Прийти на помощь автомобилистам готовы более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования. В готовности находятся около десяти тягачей и более 500 единиц техники. Для оказания помощи при необходимости будут развернуты пункты обогрева, — прокомментировал Павел Нудгин.
Жителям Дона следует отказаться от поездок в случае ухудшения погоды. Если же выезд будет необходим, нужно проявлять осторожность за рулем. В частности, автолюбителям советуют придерживаться безопасной скорости и включать фары при плохой видимости.
В заторах нельзя выезжать на встречную полосу, она должна оставаться свободной для снегоуборочной и спасательной техники. Перед дальней дорогой убедитесь, что в багажнике есть лопата и запас топлива. Водителям грузовиков нужно проверить наличие цепей противоскольжения.
Всех просят проявлять взаимное уважение на дороге и помогать друг другу. Вызывать спасателей нужно по телефону «112», дозвониться возможно даже при отсутствии sim-карты.
Добавим, также к зиме подготовились энергетики. Персонал и технику готовы оперативно привлекать в случае, также подготовили резервные источники снабжения электрической энергией.
