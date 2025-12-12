Студенты Белградского университета на встрече с послом Беларуси представили презентации на белорусском языке

Отметив высокий уровень владения белорусским языком у студентов, посол выразил уверенность, что их знания будут востребованы в том числе для развития белорусско-сербского сотрудничества и пожелал им дальнейших успехов в учебе. Встреча была организована во взаимодействии с кафедрой славистики филологического факультета Белградского университета при непосредственном участии ее руководителя Елены Гинич и преподавателя белорусского и русского языков Светланы Голяк. -0-