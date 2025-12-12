Студенты Белградского университета на встрече с послом Беларуси представили презентации на белорусском языке

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сербии Сергей Малиновский встретился со студентами филологического факультета Белградского университета, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Белграде.
Он встретился со студентами, изучающими белорусский и русский языки. Мероприятие прошло в интерактивном формате. Ребята представили подготовленные ими презентации на белорусском и сербском языках о природных символах, красотах и достопримечательностях Беларуси и Сербии, сопровождавшиеся красочными фотографиями и слайдами.
Посол дополнил презентации интересными фактами, касающимися белорусских символов в различных сферах, при этом особое внимание уделил современным достижениям Беларуси. Глава белорусской дипломатической миссии пригласил присутствовавших к участию в планирующихся под эгидой посольства Беларуси культурных мероприятиях, отметил готовность способствовать дальнейшей активизации межвузовского взаимодействия.
Отметив высокий уровень владения белорусским языком у студентов, посол выразил уверенность, что их знания будут востребованы в том числе для развития белорусско-сербского сотрудничества и пожелал им дальнейших успехов в учебе. Встреча была организована во взаимодействии с кафедрой славистики филологического факультета Белградского университета при непосредственном участии ее руководителя Елены Гинич и преподавателя белорусского и русского языков Светланы Голяк. -0-