Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты Белградского университета на встрече с послом Беларуси представили презентации на белорусском языке

Отметив высокий уровень владения белорусским языком у студентов, посол выразил уверенность, что их знания будут востребованы в том числе для развития белорусско-сербского сотрудничества и пожелал им дальнейших успехов в учебе.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сербии Сергей Малиновский встретился со студентами филологического факультета Белградского университета, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Белграде.

Он встретился со студентами, изучающими белорусский и русский языки. Мероприятие прошло в интерактивном формате. Ребята представили подготовленные ими презентации на белорусском и сербском языках о природных символах, красотах и достопримечательностях Беларуси и Сербии, сопровождавшиеся красочными фотографиями и слайдами.

Посол дополнил презентации интересными фактами, касающимися белорусских символов в различных сферах, при этом особое внимание уделил современным достижениям Беларуси. Глава белорусской дипломатической миссии пригласил присутствовавших к участию в планирующихся под эгидой посольства Беларуси культурных мероприятиях, отметил готовность способствовать дальнейшей активизации межвузовского взаимодействия.

Отметив высокий уровень владения белорусским языком у студентов, посол выразил уверенность, что их знания будут востребованы в том числе для развития белорусско-сербского сотрудничества и пожелал им дальнейших успехов в учебе. Встреча была организована во взаимодействии с кафедрой славистики филологического факультета Белградского университета при непосредственном участии ее руководителя Елены Гинич и преподавателя белорусского и русского языков Светланы Голяк. -0-