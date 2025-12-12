Николай Носков приостановил концерты из-за плохого самочувствия

25 октября после выступления во Владивостоке российский певец Григорий Лепс вынужденно обратился за помощью к врачам из-за отравления. После этого исполнителю поставили капельницы в столичной Боткинской больнице. Также он отменил предстоящие концерты и выступления на корпоративах.