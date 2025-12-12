Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Носков приостановил концерты из-за плохого самочувствия

Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть выступлений перенес на следующий год из-за плохого самочувствия. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил организатор концертов артиста Александр Качан.

Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть выступлений перенес на следующий год из-за плохого самочувствия. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил организатор концертов артиста Александр Качан.

— В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены, — отметил представитель певца.

Он уточнил, что такое решение было принято из-за самочувствия артиста. По словам Качана, концерты пройдут в 2026 году в случае, если здоровье певца улучшится, передает ТАСС.

25 октября после выступления во Владивостоке российский певец Григорий Лепс вынужденно обратился за помощью к врачам из-за отравления. После этого исполнителю поставили капельницы в столичной Боткинской больнице. Также он отменил предстоящие концерты и выступления на корпоративах.

9 сентября концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева в Афинском дворце музыки отменили из-за «сложившейся международной обстановки». В результате его заменили другим музыкальным исполнителем. Представители оркестра заявили, что они служат не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые высоко ценятся европейским культурным сообществом.