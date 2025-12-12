Николай Носков приостановил концерты из-за плохого самочувствия

Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть выступлений перенес на следующий год из-за плохого самочувствия. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил организатор концертов артиста Александр Качан.
— В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены, — отметил представитель певца.
Он уточнил, что такое решение было принято из-за самочувствия артиста. По словам Качана, концерты пройдут в 2026 году в случае, если здоровье певца улучшится, передает ТАСС.
25 октября после выступления во Владивостоке российский певец Григорий Лепс вынужденно обратился за помощью к врачам из-за отравления. После этого исполнителю поставили капельницы в столичной Боткинской больнице. Также он отменил предстоящие концерты и выступления на корпоративах.
9 сентября концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева в Афинском дворце музыки отменили из-за «сложившейся международной обстановки». В результате его заменили другим музыкальным исполнителем. Представители оркестра заявили, что они служат не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые высоко ценятся европейским культурным сообществом.