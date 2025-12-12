Постапокалипсис на Урале: что известно о сериале «Вегетация»

Типалов — самый известный из бригадиров. Его новый «бродяга», который должен знать место, где растут сотни «вожаков», внезапно пропадает. Поэтому герой решает идти без него. За ним увязывается племянница Маринка, которая также мечтает стать бригадиром. Влюбленный в нее Серега Башенин решает догнать бригаду Типалова, чтобы доказать Маринке, что он тоже может быть лесорубом. Серега уверен, что ему в этом поможет его брат-близнец Митя, у которого обнаруживаются способности «бродяги». Вот только Маринке нравится Митя, а не Серега. При этом они оба не знают, что Митя на самом деле не совсем человек…