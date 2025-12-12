Постапокалипсис на Урале: что известно о сериале «Вегетация»

Завершились съемки фантастического сериала «Вегетация», снятого по одноименному бестселлеру Алексея Иванова и рассказывающего о жизни уральской глубинки в недалеком будущем. Что известно о проекте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет сериала «Вегетация».
Россия, недалекое будущее. На Урале разросся «селератный» лес, главная особенность которого — ускоренный рост. Это сырье для нового топлива — «бризола». Кроме легальной лесозаготовки, процветает лесное браконьерство. Бригады лесорубов должны истреблять «чумоходов» — обезумевшую старую технику, которая защищает лес от человека. Но на самом деле лесорубы охотятся не за «чумоходами», а за «вожаками», чья древесина особенно ценится на черном рынке. Для того чтобы отличить «вожака» от обычного дерева, бригаде требуется «бродяга» — человек с особым чутьем.
Типалов — самый известный из бригадиров. Его новый «бродяга», который должен знать место, где растут сотни «вожаков», внезапно пропадает. Поэтому герой решает идти без него. За ним увязывается племянница Маринка, которая также мечтает стать бригадиром. Влюбленный в нее Серега Башенин решает догнать бригаду Типалова, чтобы доказать Маринке, что он тоже может быть лесорубом. Серега уверен, что ему в этом поможет его брат-близнец Митя, у которого обнаруживаются способности «бродяги». Вот только Маринке нравится Митя, а не Серега. При этом они оба не знают, что Митя на самом деле не совсем человек…
— В этом произведении Алексея Иванова многое опирается на взаимоотношения между людьми и их восприятие мира. И это главное, что отличает моих персонажей. У этих двух людей, невероятно похожих друг на друга, разный взгляд на мир, разные реакции на конфликты, — рассказал актер Денис Косиков, исполнивший роли близнецов Сереги и Мити.
Алексей Иванов выразил уверенность в том, что сериал по его роману предъявит новый формат жанра постапокалипсиса.
— Сразу ощущается, что сериал будет фантастическим: скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда — просто фантастика. Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и «Вегетация», я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный. И, конечно, я надеюсь, что в итоге мы получим шоу не хуже знаменитого The Last of Us, — поделился писатель.
В ролях:
Алексей Серебряков — Типалов;Денис Косиков — Серега/Митя;Ксения Трейстер — Маринка;Дмитрий Чеботарев — Харлей, «бродяга»;Алексей Розин;Владимир Гарцунов;Евгений Харитонов;Полина Маликова;Егор Корешков;Николай Дроздовский;Александра Урсуляк;Григорий Чабан;Серафима Красникова;Игорь Черневич;Агния Кузнецова;Александр Булатов;Юрий Быкови другие актеры.
Создатели:
Сценарист и шоураннер: Илья Тилькин («Тихий Дон», «Годунов», «Сердце Пармы»);Режиссер-постановщик: Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Плейлист волонтера», «Контейнер»);Продюсеры: Иван Самохвалов («Аутсорс»), Александр Цекало («Трасса»), Сергей Шишкин («Гипнозис») и Гавриил Гордеев («Батя-2. Дед»);Ведущий продюсер: Дмитрий Чернолихов («В парке Чаир»);Оператор-постановщик: Илья Авербах («Интерны»).
Интересные факты:
Фильм полностью снят на пленку, чтобы погрузить зрителей в постапокалиптический и футуристический мир и как можно сильнее приблизить его к реальности. Режиссер Максим Свешников и оператор Илья Авербах ранее вместе работали над такими проектами, как «Плейлист волонтера», «Контейнер», «257 причин, чтобы жить», «Прометей» и «Полураспад».В фильме использовалась настоящая лесозаготовительная техника. Роман «Вегетация» Алексея Иванова вошел в топ-10 Forbes по итогам продаж за 2024 год. Писатель был награжден за вклад в развитие туризма в Челябинской области, так как сюжет книги и сериала разворачивается в этой местности.
