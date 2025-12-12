Ричмонд
Мрачное будущее Молдовы: Жизнь ухудшается, цены растут, на «чёрный» день не отложишь — о чём говорят данные опроса

Большинство граждан оценивают своё материальное положение негативно.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове бедность становится всё более заметной.

Согласно опросу IMAS, большинство граждан оценивают своё материальное положение негативно, а ожидания на будущее остаются мрачными.

82% недовольны текущей экономической ситуацией.

43% считают, что их жизнь ухудшилась за последний год.

31% говорят, что ничего не изменилось.

Главная проблема — рост цен:

почти 80% считают, что цены выросли значительно.

Из-за низких доходов:

63% не в состоянии делать сбережения.

73% не могут позволить себе крупные покупки.

Ожидания на будущий год:

27% ожидают ухудшения ситуации.

27% не ожидают изменений.

