Мрачное будущее Молдовы: Жизнь ухудшается, цены растут, на «чёрный» день не отложишь — о чём говорят данные опроса

В Молдове бедность становится всё более заметной.
Согласно опросу IMAS, большинство граждан оценивают своё материальное положение негативно, а ожидания на будущее остаются мрачными.
82% недовольны текущей экономической ситуацией.
43% считают, что их жизнь ухудшилась за последний год.
31% говорят, что ничего не изменилось.
Главная проблема — рост цен:
почти 80% считают, что цены выросли значительно.
Из-за низких доходов:
63% не в состоянии делать сбережения.
73% не могут позволить себе крупные покупки.
Ожидания на будущий год:
27% ожидают ухудшения ситуации.
27% не ожидают изменений.
Фото: IMAS Фото: IMAS Фото: IMAS.