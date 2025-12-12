Глава Ленобласти Дрозденко предупредил о сбоях мобильного интернета в праздники

В Ленинградской области на новогодних праздниках может быть ограничен мобильный интернет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, слова которого приводит «КП-Санкт-Петербург». Сообщается, что решение о временном отключении связи принимают силовики, исходя из текущей ситуации.
«С приближением новогодних праздников и во время каникул возможны провокации, атаки БПЛА и попытки кибератак на инфраструктуру. В связи с этим на территории Ленинградской области могут быть введены дополнительные ограничения на связь», — заявил глава области.
Жителям региона рекомендуется иметь запасные способы связи с близкими, например, использовать национальный мессенджер Max. Это поможет им оставаться на связи, если мобильный интернет отключится.
Ранее KP.RU сообщил, что россиян в целом предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета по всей стране в целях обеспечения безопасности.