200 строителей возводят новый университетский кампус в Новгороде в три смены

Как сообщили в ОЭЗ, на текущий момент уже полностью завершено устройство фундаментов для пяти жилых корпусов и многофункционального комплекса. Параллельно строители ведут сооружение несущих конструкций подземной части зданий, а также работы по тепло- и гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.
Особое внимание уделяется многофункциональному комплексу, где сейчас активно идут процессы монтажа арматурных каркасов колонн с их последующим бетонированием. Одновременно осуществляется устройство пола первого этажа, армирование перекрытий технического подполья и прокладка инженерных коммуникаций. Все операции выполняются с применением новейших технологий и материалов, что является залогом будущей долговечности и надежности сооружений. Не отстает и возведение жилых корпусов, где пять башенных кранов обеспечивают монтаж ригелей, плит перекрытия и подачу бетона.
Начальник объекта строительства Роман Даншенко подробно рассказал о достигнутом прогрессе: «Уже смонтировано 165 колонн здания многофункционального комплекса. Всего их по проекту 187. Это важный этап строительства, так как правильное выполнение данной стадии определяет общую устойчивость и несущую способность всего строения». Он также отметил, что в ближайших планах — устройство перекрытий и стен первого этажа, что откроет путь к следующим этапам работ. Для соблюдения жесткого графика на площадке ежедневно задействовано 20 единиц специализированной техники и трудятся 200 строителей, работающих в три смены.
О значимости этого объекта ранее говорил губернатор Новгородской области Александр Дронов во время прямой линии с жителями. «Строительство кампуса идет полным ходом. Следует отметить, что в Новгородской области нет ни одного брошенного объекта. Всё, что мы начали строить, будет достроено и введено в эксплуатацию», — подчеркнул глава региона.
Реализацией проекта в рамках национального проекта «Молодежь и дети» занимается ОЭЗ «Новгородская» в партнерстве с правительством области и Новгородским государственным университетом. Генеральным подрядчиком выступила компания «Алабуга Девелопмент», имеющая серьезный опыт в создании подобных инфраструктурных объектов. Создание кампуса является частью масштабной федеральной программы по развитию сети современных университетских городков по поручению Президента России.