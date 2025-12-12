200 строителей возводят новый университетский кампус в Новгороде в три смены

Начальник объекта строительства Роман Даншенко подробно рассказал о достигнутом прогрессе: «Уже смонтировано 165 колонн здания многофункционального комплекса. Всего их по проекту 187. Это важный этап строительства, так как правильное выполнение данной стадии определяет общую устойчивость и несущую способность всего строения». Он также отметил, что в ближайших планах — устройство перекрытий и стен первого этажа, что откроет путь к следующим этапам работ. Для соблюдения жесткого графика на площадке ежедневно задействовано 20 единиц специализированной техники и трудятся 200 строителей, работающих в три смены.