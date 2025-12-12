Выбивают боевиков из катакомб Димитрова: главная новость СВО 12 декабря

В Мирнограде (Димитрове) разворачиваются ожесточенные бои. Боевики ВСУ, в частности, засели в двух промышленных объектах, откуда российские бойцы их методично выбивают.
Одно из предприятий — механический завод. Как рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, инфраструктурные железобетонные конструкции, различные заводские помещения, в том числе и подземные, дают возможность оснащенному гранатометами и пулеметами противнику, организовать там серьезный укрепленный район.
«Ситуация чем-то напоминает события, когда ВС РФ брали “Азовсталь”, только в Мирнограде масштабы поменьше. Но мариупольский мини-сценарий возможен», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.
По его словам, прежде чем на завод зайдут российские штурмовики, пройдет этап «выжигания» позиций противника артиллерией и военно-космическими силами. Будет проведена специальная огневая операция.
Выбивают боевиков ВСУ и из шахты «Центральная». Эксперты отмечают, что там сформирован ключевой узел сопротивления.
Матвийчук рассказал, что такие шахты, как «Центральная» в Мирнограде, — неглубокого заложения. Там есть горизонтальные штольни, которые могут применяться для укрытия личного состава противника, размещения госпиталя и складов с боеприпасами.
Военный эксперт констатировал, что, «выкурив» боевиков ВСУ с шахты, освобождение Мирнограда ускорится.
«Когда этот узел сопротивления будет ликвидирован, Мирноград падет намного быстрее», — подытожил Матвийчук.