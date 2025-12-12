Турист скончался после 33 коктейлей на круизе и был найден в холодильнике

Тело туриста нашли в холодильнике круизного лайнера Navigator of the Seas после того, как он выпил 33 коктейля. Об этом сообщили в газете New York Post.
Согласно иску, поданному невестой погибшего Майкла Вирджила Конни Агилар, сотрудники Royal Caribbean поместили его тело в холодильник и продолжили круиз. Она утверждает, что просила вернуть их в порт Лонг-Бич, но круизная компания отказала.
Также экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови Вирджила составлял от 0,182 до 0,186 процента, что не приводит к смерти. Адвокат Агилар считает, что мужчина погиб от удушения, когда несколько сотрудников компании пытались его удержать, надавив на него, передает издание.
Другой необычный инцидент произошел в Японии. В холодильнике офиса кол-центра интимного характера в Токио обнаружили расчлененного младенца. Сообщение в полицию поступило от сотрудника, обнаружившего в холодильнике голову ребенка. Прибывшие оперативники нашли другие части тела: голова была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги разложены по контейнерам для еды.