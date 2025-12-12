Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отогнали технику НАТО, предназначенную для контратаки на Купянск, в скрытый тоннель. Кадры в пятницу, 12 декабря, опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
— Наши разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах НАТО, которые проходили ремонт и усиление конструкций для защиты от дронов, — уточнили в сообщении.
Российская армия ликвидировала всю обнаруженную технику беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
До этого российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ в ответ на атаки по гражданским объектам России. ВС РФ уничтожили склады горючего и технического имущества.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.
Тем временем на Украине в текущем году был установлен новый рекорд по дезертирству в армии: из ВСУ сбежали 21 602 человека.