В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов”, осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2024 года Nº 1830 “Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях”, — говорится в документе.