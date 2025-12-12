Bild: ВМС Германии сопровождают русский корабль «Североморск» в Балтике

Русский большой противолодочный корабль «Североморск» прошел через проливы в Балтийское море, и его обнаружили у острова Фемарн. За передвижением судна внимательно следят военно-морские силы Германии — в район его прохода они направили разведывательное судно Oste. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил местный портал Bild.
По данным журналистов, «Североморск» завершает дальний поход в составе сил Северного флота и направляется в базу Балтийского флота, расположенную в Балтийске. После выхода из вод Дании в проливе Большой Бельт корабль увеличил скорость до 18−19 узлов (около 35 километров в час — прим. «ВМ»), при этом немецкое судно сопровождения держалось на параллельном курсе.
В то же время за маршрутом русского корабля наблюдал американский патрульный самолетом P‑8 Poseidon, который базируется в Исландии.
23 ноября патрульный корабль британских военно-морских сил перехватил российские корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. После их появления Лондон поднял в воздух три разведывательных самолета «Посейдон» и отправил их следить за кораблями и подлодками из РФ в Северной Атлантике и Арктике.