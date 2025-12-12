Bild: ВМС Германии сопровождают русский корабль «Североморск» в Балтике

23 ноября патрульный корабль британских военно-морских сил перехватил российские корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. После их появления Лондон поднял в воздух три разведывательных самолета «Посейдон» и отправил их следить за кораблями и подлодками из РФ в Северной Атлантике и Арктике.