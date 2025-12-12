Спектакли, марафоны, автопробег. О ключевых мероприятиях акции «Наши дети» в регионах рассказал эксперт

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Войтехович рассказала журналистам о ключевых мероприятиях новогодней благотворительной акции «Наши дети» в регионах, передает корреспондент БЕЛТА.
Благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 15 декабря по 14 января 2026 года. Представитель Минобразования отметила, что проведение акции служит одной из важнейших целей государства — заботы о подрастающем поколении, особенно о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о всех детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«В рамках акции в каждом регионе страны сложились свои традиции. Например, в Брестской области 24 декабря состоится благотворительный новогодний праздник для 350 детей-сирот, воспитанников детских социальных приютов, детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов в Брестском государственном областном центре молодежного творчества. В Витебской области 22 декабря пройдет новогодний благотворительный праздник для детей с особенностями психофизического развития на базе Витебского областного дворца детей и молодежи. Во Дворце детей и молодежи Новополоцка 20 декабря пройдет торжественное собрание, посвященное четвертой годовщине со дня образования военно-патриотических клубов “Рубеж” и “Сокол” войсковой части 5530 внутренних войск МВД с участием школьников и их родителей с проведением торжественного поздравления, праздничного концерта, работой интерактивных площадок», — рассказала Елена Войтехович.
В учреждениях общего среднего образования Гомельской области будет проведена республиканская благотворительная программа для детей, проживающих в районах, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, туда приглашены более 2,5 тыс. ребят. В Гродненской области в Слониме 16 декабря состоится праздник для 150 детей-сирот, воспитанников детского социального приюта, детей из малообеспеченных семей, победителей конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, активных участников общественной жизни «Марафон новогодних чудес». Мероприятие включит в себя театрализованное представление «Волшебная ночь» на базе Слонимского драматического театра. В регионе также откроется интерактивная площадка «В гостях у Деда Мороза» на базе Слонимского районного центра творчества детей и молодежи.
«В Минской области старт акции будет дан на областном арт-фестивале “Зажигаем звезды”, который будет проводиться впервые. В нем примут участие учащиеся учреждений дошкольного, общего среднего, среднего специального, специального и дополнительного образования детей и молодежи. Лучших определят по номинациям “Вокал”, “Исполнение на музыкальных инструментах”, “Хореография”, “Литературное творчество (проза, стихи)”, “Театральное искусство (театральная миниатюра, художественное слово)”, “Прикладное художественное творчество (керамика, вышивка, поделки из природных материалов)”. Фестиваль соберет около 400 участников. В рамках акции “Наши дети” главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома запланировано проведение благотворительной акции “Единая Минщина — сердце Беларуси”: автопробег с посещением детских домов семейного типа, приемных семей, социально-педагогических центров, расположенных на территории области. Завершится акция финалом областного конкурса “Ученик года Минской области — 2025” на базе Колодищанской средней школы № 2. Лучшим ребятам вручат дипломы, статуэтки, сладкие подарки и книги, а их родителям — благодарственные письма», — отметила представитель Минобразования.
В Могилевской области состоится областной новогодний благотворительный праздник для 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на базе Могилевского областного центра творчества.
«Акция “Наши дети” в светлые рождественские и предновогодние дни позволяет не только помочь детям, но и разделить с ними радость ожидания чуда и сказки. Мероприятиями акции будет охвачено более 1 млн детей нашей страны», — добавила Елена Войтехович. -0-