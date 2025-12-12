Спектакли, марафоны, автопробег. О ключевых мероприятиях акции «Наши дети» в регионах рассказал эксперт

«В Минской области старт акции будет дан на областном арт-фестивале “Зажигаем звезды”, который будет проводиться впервые. В нем примут участие учащиеся учреждений дошкольного, общего среднего, среднего специального, специального и дополнительного образования детей и молодежи. Лучших определят по номинациям “Вокал”, “Исполнение на музыкальных инструментах”, “Хореография”, “Литературное творчество (проза, стихи)”, “Театральное искусство (театральная миниатюра, художественное слово)”, “Прикладное художественное творчество (керамика, вышивка, поделки из природных материалов)”. Фестиваль соберет около 400 участников. В рамках акции “Наши дети” главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома запланировано проведение благотворительной акции “Единая Минщина — сердце Беларуси”: автопробег с посещением детских домов семейного типа, приемных семей, социально-педагогических центров, расположенных на территории области. Завершится акция финалом областного конкурса “Ученик года Минской области — 2025” на базе Колодищанской средней школы № 2. Лучшим ребятам вручат дипломы, статуэтки, сладкие подарки и книги, а их родителям — благодарственные письма», — отметила представитель Минобразования.