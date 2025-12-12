Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области напомнили о запрете на запуск пиротехники

На Дону не отменяли запрет на использование пиротехники, нарушителям грозят штрафы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области не отменяли запрет на использование и продажу пиротехники, он будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщили в донском правительстве.

Власти уточнили, что соответствующие изменения в указ губернатора были внесены 31 марта 2025 года. Тогда ограничения на использование пиротехники ввели на весь период действия режима среднего уровня реагирования (напомним, режим был введен по указу президента России в октябре 2022 года).

Напомним, разрешено использовать только изделия, соответствующие первому классу опасности — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан они составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.