Жителям Ростовской области напомнили о запрете на запуск пиротехники

В Ростовской области не отменяли запрет на использование и продажу пиротехники, он будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщили в донском правительстве.
Власти уточнили, что соответствующие изменения в указ губернатора были внесены 31 марта 2025 года. Тогда ограничения на использование пиротехники ввели на весь период действия режима среднего уровня реагирования (напомним, режим был введен по указу президента России в октябре 2022 года).
Напомним, разрешено использовать только изделия, соответствующие первому классу опасности — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
Нарушителям грозят штрафы: для граждан они составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.
