Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Ранее в Госдуме заявили, что мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в России, несмотря на возможные блокировки многих зарубежных сервисов. Руководство Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами, что обеспечивает ему особый статус и позволяет продолжать работу.