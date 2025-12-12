Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Роскомнадзор официально опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС о возможных причинах замедления работы сервиса.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

Пользователи сообщали о технических проблемах, связанных с медленной загрузкой медиафайлов в приложении. Ведомство подчеркнуло, что данные сбои не связаны с какими-либо административными решениями регулятора.

Ранее в Госдуме заявили, что мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в России, несмотря на возможные блокировки многих зарубежных сервисов. Руководство Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами, что обеспечивает ему особый статус и позволяет продолжать работу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.