Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.
Пользователи сообщали о технических проблемах, связанных с медленной загрузкой медиафайлов в приложении. Ведомство подчеркнуло, что данные сбои не связаны с какими-либо административными решениями регулятора.
Ранее в Госдуме заявили, что мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в России, несмотря на возможные блокировки многих зарубежных сервисов. Руководство Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами, что обеспечивает ему особый статус и позволяет продолжать работу.
