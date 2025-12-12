Правительство утвердило индексацию отдельных выплат военным на 4% с 2026 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о повышении некоторых выплат для военных, участников добровольческих отрядов и работников ряда государственных органов на 4% с начала 2026 года. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 единовременных пособий, установленных частями 8 и 12 статьи 3 ФЗ О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат; ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 ФЗ О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», — говорится в документе.
Выплаты увеличат с 1 января 2026 года, и их размер будет зависеть от уровня инфляции, который устанавливается законом о бюджете на следующие три года.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин анонсировал значительную индексацию пенсий в 2026 году, чтобы превысить инфляцию.