Карту заблокируют, если соберетесь переводить кому-то эту сумму

Изменения направлены на борьбу со схемами по отмыванию денег, финансовыми махинациями и попытками скрыть происхождение средств.
При этом банки реагируют не только на размер переводов, но и на поведение клиента и общую логику операций. Для этого существуют формальные ориентиры, пояснила эксперт Эряния Бочкина, слова которой приводят федеральные источники.
Банкам рекомендовано обращать внимание на переводы между физлицами, если они превышают 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц. Однако это не означает, что все такие переводы будут блокироваться. Иногда подозрительной может оказаться и вполне скромная сумма.
Сигналом для финансового мониторинга становится и слишком высокая активность по счёту. Если клиент проводит более 10 операций в день или свыше 50 в месяц, особенно на разные карты и незнакомым получателям, система автоматически относит такое поведение к аномальному. Отдельное внимание вызывает частое зачисление денег от разных лиц. Более 30 поступлений в сутки уже выглядят подозрительными для банка.
Ещё один признак, если средства уходят буквально через несколько секунд или минут после поступления. Для банка это может выглядеть как попытка скрыть происхождение денег. В таких случаях проверки запускаются практически автоматически.
Подозрение вызывает и отсутствие типичных расходов: оплата ЖКУ, покупки в магазинах и другие. Если карта используется только для переводов, риск блокировки существенно возрастает.
Чтобы избежать блокировки, эксперты советуют сохранять документы о происхождении крупных сумм, не переводить деньги сразу после получения и избегать частых операций с незнакомыми получателями. Эти простые меры помогут снизить вероятность того, что банк сочтет ваши транзакции подозрительными и ограничит вам доступ к средствам.