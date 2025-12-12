Премьера комедии «Гэта цудоўнае жыццё» состоялась в Купаловском театре

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера комедии «Гэта цудоўнае жыццё» состоялась в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
Главных героев исполнили заслуженная артистка Беларуси Ольга Нефедова и артист Владимир Иванов. Режиссер, заслуженный артист России Андрей Заводюк поставил спектакль по пьесе драматурга Кена Людвига «Луна над Буффало». Он во второй раз работает с труппой Купаловского театра в качестве режиссера.
«Это пьеса о театре, об актерах, о том, насколько хрупка актерская психика и сложна актерская работа. Зритель увидит, что происходит порой за кулисами театра. В постановке много смешного, красивого, замечательная музыка, потрясающее оформление, актеры прекрасно двигаются и танцуют», — сказал Андрей Заводюк.
«Я благодарю театр имени Янки Купалы и всех, кто работал над этим спектаклем, потому что мы долго выбирали пьесу, спорили, рассуждали, но все-таки сговорились и во время работы у меня как у режиссера не было никаких проблем, — добавил он. — Работа над постановкой велась с июля. У меня совсем не возникало трудностей и с белорусским языком. Это очень красивый, доступный для общения язык».
По мнению генерального директора Купаловского театра Александра Шестакова этот спектакль поможет зрителям проникнуться еще большим уважением к непростой профессии актера, человека по своей сути смелого, но душевно щедрого и уязвимого.
«Хочется, чтобы после просмотра нового спектакля зрители смогли еще сильнее полюбить артистов и захотели чаще приходить в театр — одно из главных мест в мире. Вместе с главными героями вы заглянете в самое сердце театра и увидите, какая она, насыщенная, бурная, непредсказуемая, но такая чудесная — эта сценическая жизнь», — подытожил он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.