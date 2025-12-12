Премьера комедии «Гэта цудоўнае жыццё» состоялась в Купаловском театре

«Я благодарю театр имени Янки Купалы и всех, кто работал над этим спектаклем, потому что мы долго выбирали пьесу, спорили, рассуждали, но все-таки сговорились и во время работы у меня как у режиссера не было никаких проблем, — добавил он. — Работа над постановкой велась с июля. У меня совсем не возникало трудностей и с белорусским языком. Это очень красивый, доступный для общения язык».