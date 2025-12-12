Онищенко заявил о сокращении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось более чем в два раза, но его уровень по-прежнему превышает безопасную норму. Такие данные в эфире своей авторской программы на радио Sputnik привел академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.
По его словам, опасным считается уровень потребления свыше 8 литров чистого спирта на человека в год. На сегодняшний день этот показатель в стране составляет 8,36 литра.
В начале декабря президент России Владимир Путин подписал стратегию развития здравоохранения, которая предусматривает снижение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на человека. Онищенко оценил эту цель как реалистичной.
