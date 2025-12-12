ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России

— Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России, — говорится в сообщении.
Согласно плану Еврокомиссии, это решение является первым этапом для последующей экспроприации российских замороженных активов, передает ТАСС.
В тот же день СМИ со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщили, что руководство объединения будет расценивать провал плана по экспроприации российских замороженных активов под прикрытием схемы «репарационного кредита» как катастрофу для себя и Украины. Журналисты добавили, что Германия поддерживает изъятие всех замороженных на территории ЕС российских активов объемом 210 миллиардов евро.
Также появилась информация о том, что Бельгия поддержала долгосрочную заморозку российских активов. В Совете ЕС за эту позицию также выступили Болгария, Италия и Мальта. Они добавили, что решение «об использовании активов РФ для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС».