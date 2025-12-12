Блогершу Марию Магдалину нашли мертвой у отеля на Пхукете

Мексиканскую блогершу и модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгору, которая вела социальные сети под псевдонимом «Мария Магдалина», обнаружили мертвой на парковке под окнами отеля в городе Патонг на тайском острове Пхукет. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщила газета Daily Mail.
Женщина упала с балкона девятого этажа здания, точная причина ее смерти неизвестна. У Гонгору было около полумиллиона подписчиков в соцсетях. Девушка увлекалась экстремальными пластическими операциями, из-за которых в СМИ ее называли «живой надувной куклой».
Свою первую операцию по увеличению груди блогерша сделала в 21 год в Мексике у стоматолога — тогда вмешательство оказалось неудачным и потребовало исправления. Позднее девушка сделала подтяжку бровей, липосакцию лица и тела, многочисленные операции по изменению формы носа и груди, а также установила виниры. Некоторые из пластических операций Дениз делала в России, передает газета.
15 октября бразильскую блогершу и инфлюэнсера Лидиан Алин Лоуренсо и ее 15-летнюю дочь Миану Софиюи Сантос обнаружили мертвыми в их квартире в Рио-де-Жанейро спустя пять дней после того, как они перестали выходить на связь. Соседи подняли тревогу из-за сильного запаха в помещении.