Блогершу Марию Магдалину нашли мертвой у отеля на Пхукете

Свою первую операцию по увеличению груди блогерша сделала в 21 год в Мексике у стоматолога — тогда вмешательство оказалось неудачным и потребовало исправления. Позднее девушка сделала подтяжку бровей, липосакцию лица и тела, многочисленные операции по изменению формы носа и груди, а также установила виниры. Некоторые из пластических операций Дениз делала в России, передает газета.