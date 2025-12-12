Роскомнадзор опроверг информацию о новых ограничениях для Telegram

После жалоб пользователей на проблемы с работой мессенджера Telegram Роскомнадзор сообщил, что в настоящее время новые ограничения в отношении сервиса не вводятся.
Напомним, что 10 декабря пользователи из разных регионов России столкнулись с перебоями в работе Telegram.
Жалобы касались замедленной загрузки фото и видео, а также значительных задержек при отправке медиафайлов. Проблемы с сервисом продолжаются уже несколько дней.
Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что список доступных ресурсов в России при ограничении мобильного интернета будет обновляться каждую неделю. Он подчеркнул, что этот список формируется на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов страны.