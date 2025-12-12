Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о согласии Таиланда и Камбоджи прекратить огонь за 24 часа

Трамп заявил об очередной завершенной войне, это снова Камбоджа и Таиланд.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи договорились об очередном прекращении огня, после очередного телефонного разговора. По словам Трампа, это был хороший разговор.

«Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом относительно крайне печального возобновления их давнего конфликта», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер поговорил с премьер-министрами обеих стран. Они обсудили ситуацию, которая возникла после того, как между странами снова начался давний конфликт. Трамп утверждает, что стороны согласились остановиться и вернуться к изначальному мирному соглашению.

Напомним, что 7 декабря, через месяц после того, как на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре было подписано мирное соглашение (в котором участвовал Трамп), на границе Таиланда и Камбоджи снова начались военные столкновения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше