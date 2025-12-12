Трамп объявил о согласии Таиланда и Камбоджи прекратить огонь за 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи договорились об очередном прекращении огня, после очередного телефонного разговора. По словам Трампа, это был хороший разговор.
«Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом относительно крайне печального возобновления их давнего конфликта», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер поговорил с премьер-министрами обеих стран. Они обсудили ситуацию, которая возникла после того, как между странами снова начался давний конфликт. Трамп утверждает, что стороны согласились остановиться и вернуться к изначальному мирному соглашению.
Напомним, что 7 декабря, через месяц после того, как на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре было подписано мирное соглашение (в котором участвовал Трамп), на границе Таиланда и Камбоджи снова начались военные столкновения.