Огненные клещи для несдавшихся боевиков: офицер оценил карту СВО 12 декабря

Освобождение запорожских земель, остающихся под контролем противника, ведут две группировки войск, действующие как слаженные «клещи»: группировка «Днепр» с левого фланга и группировка «Восток» — с правого. Их главными целями являются крупнейшие укрепы ВСУ: Орехов и Гуляйполе. Прорыв здесь открывает путь к дальнейшему наступлению. Как продвигаются российские военные на этих направлениях, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт напомнил, что небольшой по своим размерам город Гуляйполе известен как родина батьки Махно. Этот укреп ВСУ имеет большое значение для дальнейших шагов ВС РФ.
Василий Дандыкин констатировал, что операция по его освобождению развивается успешно. Город был быстро обложен с флангов, и теперь бои идут уже в его центре.
«Наши подразделения вышли на Гуляйполе, очень быстро освободили населённые пункты вокруг него, а сам город взяли в окружение. Это небольшой населенный пункт, который известен как родина батьки Махно. Сейчас бои идут уже в центре Гуляйполя. Думаю, что его судьба предрешена, до конца года город освободят», — заявил эксперт, связав его взятие с открывающимися стратегическими возможностями для продвижения вплоть до Запорожья.
Отвечая на вопрос об изменениях в тактике ведения боевых действий в зоне СВО, Дандыкин привёл в пример недавнее освобождение Северска. По его словам, там была блестяще применена проверенная временем тактика «огневого вала», известная ещё со времён Великой Отечественной войны, особенно после Курской битвы. Сегодня эта тактика усилена современными средствами: ударными дронами и корректируемыми авиабомбами.
«Если смотреть по Северску, который освободили, то там было применение огневого вала. Эта тактика использовалась еще во время Великой Отечественной войны, особенно после Курской битвы. Если тогда применялась только артиллерия, то сейчас это и дроны, и корректируемые бомбы, которые сбрасывает авиация на противника», — объяснил военный эксперт.
Он объяснил, что после «огневого вала» на территорию заходят малыми группами штурмовики, которых поддерживает авиация, артиллерия и дроны.
При этом, как отметил Дандыкин, такое наступление требует виртуозной работы всех родов войск, «чтобы не захватить своих». По мнению Василия Дандыкина, схожие методы сейчас применяются и при штурме Гуляйполя.
Подводя итог, военный аналитик дал уверенный прогноз по развитию ситуации на всём запорожском направлении. После Гуляйполя предстоит взять ещё и укреплённый Орехов, а затем «обозначаются хорошие возможности для того, чтобы пойти дальше вплоть до самого Запорожья».
«Я думаю, что лёд двинулся и, в принципе, всё нормально», — резюмировал Василий Дандыкин.