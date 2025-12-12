Огненные клещи для несдавшихся боевиков: офицер оценил карту СВО 12 декабря

«Наши подразделения вышли на Гуляйполе, очень быстро освободили населённые пункты вокруг него, а сам город взяли в окружение. Это небольшой населенный пункт, который известен как родина батьки Махно. Сейчас бои идут уже в центре Гуляйполя. Думаю, что его судьба предрешена, до конца года город освободят», — заявил эксперт, связав его взятие с открывающимися стратегическими возможностями для продвижения вплоть до Запорожья.