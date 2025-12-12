Футболист «Спартака» Угальде сделал предложение девушке с помощью бассейна

В августе нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес спустя девять лет отношений. Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года, их первая дочь родилась в 2017-м. В апреле 2022-го у пары появились близнецы, но мальчик скончался во время родов.