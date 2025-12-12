Футболист «Спартака» Угальде сделал предложение девушке с помощью бассейна

Нападающий московского клуба «Спартак» Манфред Угальде сделал предложение своей девушке Жосселине. Об этом в пятницу, 12 декабря, он сообщил в своем блоге.
Футболист опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых он прогуливается по пляжу вместе с будущей супругой. Спортсмен также добавил снимок бассейна, усыпанного лепестками роз с надписью: «Выходи за меня».
— Лучшие истории — это те, которые написаны богом. Рад идти навстречу тому, что он приготовил для нас. Люблю тебя, моя любовь, — написал форвард.
В августе нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес спустя девять лет отношений. Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года, их первая дочь родилась в 2017-м. В апреле 2022-го у пары появились близнецы, но мальчик скончался во время родов.
Ранее российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко спустя три года после рождения их общего сына.